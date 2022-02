Boom energia e gas: Draghi annuncia intervento ampio sulle bollette. Fino a 7 miliardi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un nuovo decreto sulle bollette ci sarà. Presto. E di «ampia portata». Il premier Mario Draghi sceglie lo sfondo del porto di Genova, dove è tornato per promuovere il Pnrr, per lanciare un messaggio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un nuovo decretoci sarà. Presto. E di «ampia portata». Il premier Mariosceglie lo sfondo del porto di Genova, dove è tornato per promuovere il Pnrr, per lanciare un messaggio...

Advertising

annaffiatoioo : ricomparsa della mia presenza fisica forse la discografia di tananai è la mia linfa vitale non vedo altra spiegazio… - eugenioeu2 : Un anno fa pagavo l'energia elettrica (fascia F1) € 0,063400, oggi la pago 0,279500 Quando lo dico alle colleghe no… - biondifil : @salvamenick Non si deve parlare di un sacco di cose, che vanno bene per definizione: la pandemia finita ma che fa… - massimilianosq7 : @Winthor52778560 @CottarelliCPI Ricordo i finanziamenti a fondo perduto fino al 70% per le aziende che si certifica… - LorenzaManessi : RT @confartigianato: Il Presidente di #Confartigianato #Moda Fabio Pietrella è intervenuto a #SportelloItalia di @Radio1Rai per commentare… -