Blackout in Italia, giovedì 10 Febbraio le città italiane saranno completamente al buio: ecco perché (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La protesta simbolica è prevista per domani, giovedì 10 Febbraio, e vedrà spente, per pochi minuti, piazze e luoghi simbolici dei Comuni Italiani contro il caro bollette. Da Nord a Sud le associazioni regionali hanno raccolto l'invito del presidente Decaro che ha parlato senza mezzi termini di rischio di "tagli ai servizi essenziali" qualora il governo non intervenisse con ristori adeguati Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci e dal presidente Decaro di spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette. Una protesta che si concretizzerà domani, giovedì 10 Febbraio, quando verranno spente le luci in piazze e monumenti cittadini. Monumenti spenti L'iniziativa bipartisan parte ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La protesta simbolica è prevista per domani,10, e vedrà spente, per pochi minuti, piazze e luoghi simbolici dei Comunini contro il caro bollette. Da Nord a Sud le associazioni regionali hanno raccolto l'invito del presidente Decaro che ha parlato senza mezzi termini di rischio di "tagli ai servizi essenziali" qualora il governo non intervenisse con ristori adeguati Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci e dal presidente Decaro di spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il caro bollette. Una protesta che si concretizzerà domani,10, quando verranno spente le luci in piazze e monumenti cittadini. Monumenti spenti L'iniziativa bipartisan parte ...

Advertising

Efisio31251859 : @MinutemanItaly Aspé non essere frettoloso! Che in Francia hanno chiuso 3 centrali atomiche, per manutenzione (non… - Tachbrook160 : RT @TheExtremista: Berlusconi ha avuto poche buone idee una di questa era produrre 1/4 dell'Energia del paese con il nucleare, ma 'il grand… - AmerigoQ : RT @RadioRadicale: Il #Copasir teme un blackout europeo dell'#energia e propone di costruire impianti per il #nucleare e estrarre #gas in I… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: Il #Copasir teme un blackout europeo dell'#energia e propone di costruire impianti per il #nucleare e estrarre #gas in I… - AigetEnergia : RT @RadioRadicale: Il #Copasir teme un blackout europeo dell'#energia e propone di costruire impianti per il #nucleare e estrarre #gas in I… -