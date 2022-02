Basket, Eurocup 2021/2022: la Virtus Bologna cade sul più bello, vince Valencia 83-77 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Rammarico per la Virtus Bologna nella tredicesima giornata dell’Eurocup 2021/2022. Gli emiliani hanno sfiorato l’impresa sul campo del Valencia Basket ma alla fine hanno ceduto con il punteggio finale di 83-77. Per gli ospiti si tratta della terza sconfitta consecutiva nella competizione. Adesso insieme a loro in quarta posizione del gruppo B, oltre ai tedeschi dell’Ulm, c’è anche una sorprendente Reyer Venezia. Bologna, dopo due quarti in affanno, ha disputato un terzo periodo davvero da urlo, dominato addirittura 12-25. Negli ultimi dieci minuti, però, non è riuscita ad amministrare il vantaggio, con i padroni di casa che poi nel finale hanno abilmente amministrato dalla lunetta. Per gli emiliani il migliore in campo è senza alcun dubbio Weems (17 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Rammarico per lanella tredicesima giornata dell’. Gli emiliani hanno sfiorato l’impresa sul campo delma alla fine hanno ceduto con il punteggio finale di 83-77. Per gli ospiti si tratta della terza sconfitta consecutiva nella competizione. Adesso insieme a loro in quarta posizione del gruppo B, oltre ai tedeschi dell’Ulm, c’è anche una sorprendente Reyer Venezia., dopo due quarti in affanno, ha disputato un terzo periodo davvero da urlo, dominato addirittura 12-25. Negli ultimi dieci minuti, però, non è riuscita ad amministrare il vantaggio, con i padroni di casa che poi nel finale hanno abilmente amministrato dalla lunetta. Per gli emiliani il migliore in campo è senza alcun dubbio Weems (17 ...

