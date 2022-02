Anguissa e Koulibaly | c’è la notizia sui rientri

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli ultimi due giocatori che il Napoli deve ancora recuperare, ossia Franke Kalidou. Il camerunense è già in Italia da ieri sera, tuttavia è difficile che già questa mattina sia a Castel Volturno agli ordini di Luciano Spalletti. È invece molto più probabile che tornerà in gruppo domani. FOTO: Getty –Camerun Sempre domani dovrebbe invece tornare in Italia, dopo i meritatissimi festeggiamenti per aver conquistato la prima Coppa d’Africa nella storia del Senegal. Da valutare, in ogni caso, la loro presenza dal primo minuto contro l’Inter, visto che chi ne ha preso il posto nel loro periodo di assenza ha sempre dato garanzie.