Alex Belli torna nella casa per il finale della soap, Montano sbotta: “Era già tutto scritto” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attore è in quarantena per entrare nella casa del “GF Vip” Vivrà con la moglie Delia e con l’amica speciale Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attore è in quarantena per entraredel “GF Vip” Vivrà con la moglie Delia e con l’amica speciale Perizona Magazine.

Advertising

GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - rossella_vene : Lo dico? Lo dico Io sono allibita dal fatto che Alex Belli entrerà nella casa per due settimane dopo essere stato s… - TelevisandTrash : RT @unagiaslifes: Non sono pronta a vedere la faccia di Alex Belli ogni mattina #jerù - blujasmine3 : RT @unagiaslifes: Non sono pronta a vedere la faccia di Alex Belli ogni mattina #jerù - Elpasty77 : @Marga26503819 @TZSOFOAZ @Codacons Grande Fratello Vip. Alex Belli è stato squalificato dal reality. Dopo aver inco… -