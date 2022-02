Addio smartphone e pc, impariamo a respirare e a guardarci intorno perché a Lollove le connessioni sono solo con la natura e con gli esseri umani in carne e ossa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiama Lollove e già il nome è abbastanza curioso. Aggiungiamo che ci vivono solo 12 residenti e non c’è possibilità di connettersi alla Rete. Basta questo a dare un’idea del minuscolo borgo medievale immerso tra il verde e le rocce nell’entroterra della Sardegna che è stato inserito nei giorni scorsi nella classifica dei Borghi più belli d’Italia. Leggi anche › Il turismo domestico vola: boom delle vacanze in Italia, mai così bene anche pre-Covid ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiamae già il nome è abbastanza curioso. Aggiungiamo che ci vivono12 residenti e non c’è possibilità di connettersi alla Rete. Basta questo a dare un’idea del minuscolo borgo medievale immerso tra il verde e le rocce nell’entroterra della Sardegna che è stato inserito nei giorni scorsi nella classifica dei Borghi più belli d’Italia. Leggi anche › Il turismo domestico vola: boom delle vacanze in Italia, mai così bene anche pre-Covid ...

Advertising

JJ1897JJ : RT @senia65: Addio tampone. Per rilevare il Covid basteranno lo smartphone e un kit diagnostico. Scarichi l’applicazione e per effettuare… - senia65 : Addio tampone. Per rilevare il Covid basteranno lo smartphone e un kit diagnostico. Scarichi l’applicazione e per… - Carmen5633 : Addio #tampone, per rilevare il #Covid basterà un'app #covidtest - zazoomblog : Addio tampone per rilevare il Covid basteranno lo smartphone e un kit diagnostico - #Addio #tampone #rilevare… - zazoomblog : Addio tampone per rilevare il Covid basteranno lo smartphone e un kit diagnostico - #Addio #tampone #rilevare… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio smartphone Già cancellato il mini sconto benzina Beffa al confine mentre i prezzi salgono Non bastasse l'app su smartphone che ha mandato in pensione la vecchia carta non ha avuto un boom ... E invece addio anche ai due miseri centesimi. Adesso la politica regionale ha richiamato l'...

Benzina, addio allo sconto Ma le cifre sono sbagliate - Cronaca, Chiasso Non bastasse l'app su smartphone che ha mandato in pensione la vecchia carta non ha avuto un boom ... E invece addio anche ai due miseri centesimi. Adesso la politica regionale ha richiamato l'...

Diciamo "addio" al miglior cameraphone del 2021 Telefonino.net Benzina, addio allo sconto Non bastasse l’app su smartphone che ha mandato in pensione la vecchia carta ... speravano vista l’impennata dei prezzi di poter ampliare il bonus all’inizio del 2022. E invece addio anche ai due ...

Vodafone dice addio alle sim fisiche: testata la prima iSIM funzionante Conseguentemente, quindi, si potrebbe librare all'interno dello smartphone più spazio per la batteria o altre componenti. A livello di funzionalità, non sono previste novità rispetto alle SIM tradizio ...

Non bastasse l'app suche ha mandato in pensione la vecchia carta non ha avuto un boom ... E inveceanche ai due miseri centesimi. Adesso la politica regionale ha richiamato l'...Non bastasse l'app suche ha mandato in pensione la vecchia carta non ha avuto un boom ... E inveceanche ai due miseri centesimi. Adesso la politica regionale ha richiamato l'...Non bastasse l’app su smartphone che ha mandato in pensione la vecchia carta ... speravano vista l’impennata dei prezzi di poter ampliare il bonus all’inizio del 2022. E invece addio anche ai due ...Conseguentemente, quindi, si potrebbe librare all'interno dello smartphone più spazio per la batteria o altre componenti. A livello di funzionalità, non sono previste novità rispetto alle SIM tradizio ...