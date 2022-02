A Pordenone vinti 30 mila euro con 10eLotto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Friuli Venezia Giulia si scopre fortunato al: nel concorso dell’8 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore diè riuscito a centrare un 8 Oro del valore di 30. L’ultimo concorso delha distribuito 26,6 milioni diin tutta Italia, per un totale di oltre 404 milioni dall’inizio dell’anno.

Il Messaggero Veneto

