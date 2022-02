Youth League 2021/2022: Sauer trascina lo Žilina, Inter fuori dagli ottavi (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Inter Primavera cade sul campo dello Žilina. Finisce 3-1 allo stadio Pod Dubnon. I ragazzi di mister Chivu non ottengono il passaggio agli ottavi di finale di Youth League. Lo Žilina parte spedito, vantaggio già al 1’ minuto. L’Inter costretto dai primissimi istanti ad inseguire i padroni di casa. Il numero 8 verdegiallo mette subito dentro il gol dell’1-0. Žilina deciso ad incrementare il proprio vantaggio, si porta subito in pressing nella porta avversaria. I ragazzi di mister Cristian Chivu, provano a reagire. Al 18’ Sangalli batte il calcio d’angolo per i nerazzurri, ma la conclusione di Fontanarosa viene bloccata dal portiere avversario. L’Inter continua ad attaccare, ma le varie conclusioni vengono parate da Belko. Poi al 38’ ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Primavera cade sul campo dello. Finisce 3-1 allo stadio Pod Dubnon. I ragazzi di mister Chivu non ottengono il passaggio aglidi finale di. Loparte spedito, vantaggio già al 1’ minuto. L’costretto dai primissimi istanti ad inseguire i padroni di casa. Il numero 8 verdegiallo mette subito dentro il gol dell’1-0.deciso ad incrementare il proprio vantaggio, si porta subito in pressing nella porta avversaria. I ragazzi di mister Cristian Chivu, provano a reagire. Al 18’ Sangalli batte il calcio d’angolo per i nerazzurri, ma la conclusione di Fontanarosa viene bloccata dal portiere avversario. L’continua ad attaccare, ma le varie conclusioni vengono parate da Belko. Poi al 38’ ...

