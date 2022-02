Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 11:30 (Di martedì 8 febbraio 2022) Viabilità DEL 8 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON Roma CODE SUL RACCORDO TRA PRENESTINA E TUSCOLANA IN INTERNA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NELLO SPARTITRAFFICO TRA LE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD. CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE SEMPRE IN INTERNA POI CODE TRA PONRINA E PARCO DE MEDICI ALTRO INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO DELL’A12 Roma TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTASEVERA, PRESTARE ATTENZIONE NEL RESTO DELLA Regione PER I CANTIERI ATTIVI, QUELLI CON CODE SULLA FLAMINIA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E MORLUPO NELLE DUE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE ANCHE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)DEL 8 FEBBRAIOORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONCODE SUL RACCORDO TRA PRENESTINA E TUSCOLANA IN INTERNA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NELLO SPARTITRAFFICO TRA LE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA DIRAMAZIONESUD. CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE SEMPRE IN INTERNA POI CODE TRA PONRINA E PARCO DE MEDICI ALTRO INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO DELL’A12TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTASEVERA, PRESTARE ATTENZIONE NEL RESTO DELLAPER I CANTIERI ATTIVI, QUELLI CON CODE SULLA FLAMINIA TRA CASTEL NUOVO DI PORTO E MORLUPO NELLE DUE DIREZIONI, STESSA SITUAZIONE ANCHE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via dell'Annunziatella, la linea bus 716 direzione Teatro Marcello da via Giangiacomo de… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via del Trullo, tra via della Magliana e via Portuense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Serafico, tra via Laurentina e via del Tintoretto - gioalbarosa : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Sino a venerdì, dalle 7 alle 17, chiuso un tratto di viale Parioli tra piazza Santiago del Cile e via Ca… - romamobilita : #Roma #viabilità Iniziata la manifestazione in piazza della Repubblica, le linee bus di zona sono in ritardo e devi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente tra 5 veicoli in autostrada, km di coda nel tratto umbro dell'A1 ... intorno alle ore 9 rimangono circa 2 km di coda tra Attigliano e Orte, in direzione Roma. L'... In alternativa si consiglia di uscire ad Attigliano percorrere la viabilità ordinaria e rientrare ad Orte.

Traffico Roma, strade chiuse e bus deviati oggi 8 febbraio 2022: l'elenco completo Roma: 4 cortei paralizzano la città: strade chiuse e bus deviati Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti di oggi e le conseguenze che ci saranno nella viabilità cittadina. Questa mattina,...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... intorno alle ore 9 rimangono circa 2 km di coda tra Attigliano e Orte, in direzione. L'... In alternativa si consiglia di uscire ad Attigliano percorrere laordinaria e rientrare ad Orte.: 4 cortei paralizzano la città: strade chiuse e bus deviati Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti di oggi e le conseguenze che ci saranno nellacittadina. Questa mattina,...