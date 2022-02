UE | ecco il Chips Act Europa indipendente dall’Asia sui semiconduttori

Leggi su quifinanza

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lo EuropeanAct era stato già preannunciato dal Commissario al Mercato Interno, Thierry Breton, a conclusione della riunione informale dei Ministri europei che si è svolta a Lens, in Francia, qualche giorno fa. “La Ue non è protezionista. Si tratta di diminuire la dipendenzae in particolare all’area taiwanese e per fare ciò occorrono enormi investimenti per potenziare la ricerca, costruire grandi impianti”, aveva dichiarato Breton. I maggiori produttori di microprocessori, infatti, si trovano in Asia. I primi tre produttori mondiali di microprocessori, infatti, sono Samsung (Corea del Sud), TSMC (Taiwan) e SK Hynix (Corea del Sud). Tra i primi dieci non figurano ne’ aziende statunitensi, ne’ europee. Isono essenziali per il funzionamento dell’economie e delle società moderne. Nell’ultimo anno l’Unione ...