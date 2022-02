Tennis | ATP Finals 2022 Torino | biglietteria già aperta per l’evento

Leggi su sportface

(Di martedì 8 febbraio 2022) Completate in meno di due mesi le procedure di rimborso per coloro che, pur avendo acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alle Nitto ATPdi2021 a causa delle restrizioni anti Covid-19 alla capienza del Pala Alpitour. Oggi, 8 febbraio, parte la vendita dei biglietti per l’edizione del, in calendario, sempre nel capoluogo piemontese, dal 13 al 20 novembre. I tagliandi saranno disponibili online all’indirizzo NittoATP.com. La FIT e l’ATP hanno deciso di riconoscere il diritto di prelazione sull’acquisto di biglietti per le Nitto ATP, al medesimo prezzo previsto per l’edizione del 2021, agli acquirenti dei tagliandi non confermati lo scorso anno che decideranno di esercitarlo. Tale diritto sarà valido da martedì 8 fino al 14 febbraio. ...