Sternatia LE | il sindaco Manera annuncia la fine della sua storia d' amore su Facebook

A pochi giorni da San Valentino, il sindaco di Sternatia (Lecce), il 58enne Massimo Maniera, ha voluto rendere partecipi i suoi concittadini della fine della sua relazione con la donna con la quale conviveva da cinque anni. "La mia storia d'amore è finita. Non sempre le persone incontrate sono come appaiono, Ne devo prendere atto", ha annunciato su Facebook.

Ultime Notizie dalla rete : Sternatia sindaco

A pochi giorni da San Valentino , ildi(Lecce), il 58enne Massimo Maniera, ha voluto rendere partecipi i suoi concittadini della fine della sua relazione con la donna con la quale conviveva da cinque anni. 'La mia ..."La mia storia d'amore è finita. Non sempre le persone incontrate sono come appaiono, Ne devo prendere atto". E' l'insolito annuncio col quale Massimo Manera,di(Lecce) e presidente della Fondazione Notte della Taranta, ha annunciato su Facebook la fine della sua storia d'amore con la donna con la quale conviveva da cinque anni. "Un gesto ...A pochi giorni da San Valentino, il sindaco di Sternatia (Lecce), il 58enne Massimo Maniera, ha voluto rendere partecipi i suoi concittadini della fine della sua relazione con la donna con la ...Non sempre le persone incontrate sono come appaiono, Ne devo prendere atto”. E’ l’insolito annuncio col quale Massimo Manera, sindaco di Sternatia (Lecce) e presidente della Fondazione Notte della ...