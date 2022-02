Sorpresi mentre imbrattano le carrozze dei treni: in sei armati di spray e vernici (Di martedì 8 febbraio 2022) Fidene. Uno degli elementi tipici e suggestivi delle stazioni d’Italia, ma in realtà anche di tutto il mondo, sono le scritte, i graffiti o i disegni che i writers si lasciano alle spalle sui muri o sulle pareti d’ingresso. Quando il fenomeno, però, diventa eccessivamente intrusivo al punto ”imbrattare” i luoghi pubblici ed abbassarne il decorso, allora l’intervento per arginare il fenomeno divina obbligatorio. Per questo, continuano incessanti i servizi da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria per il Lazio, tesi ad arginare e contrastare il fenomeno dei writers. Leggi anche: Roma, Metro B guasta: pendolari rimandati indietro e traffico paralizzato. Aperte le ZTL Sorpresi durante la performance a Fidene Di recente, sono sei le persone colte ad imbrattare i convogli ferroviari in sosta nello scalo di Fidene. Li hanno colti quasi in flagranza di reato, con gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Fidene. Uno degli elementi tipici e suggestivi delle stazioni d’Italia, ma in realtà anche di tutto il mondo, sono le scritte, i graffiti o i disegni che i writers si lasciano alle spalle sui muri o sulle pareti d’ingresso. Quando il fenomeno, però, diventa eccessivamente intrusivo al punto ”imbrattare” i luoghi pubblici ed abbassarne il decorso, allora l’intervento per arginare il fenomeno divina obbligatorio. Per questo, continuano incessanti i servizi da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria per il Lazio, tesi ad arginare e contrastare il fenomeno dei writers. Leggi anche: Roma, Metro B guasta: pendolari rimandati indietro e traffico paralizzato. Aperte le ZTLdurante la performance a Fidene Di recente, sono sei le persone colte ad imbrattare i convogli ferroviari in sosta nello scalo di Fidene. Li hanno colti quasi in flagranza di reato, con gli ...

