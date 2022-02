Slittino, Pechino 2022: Natalie Geisenberger tre volte d’oro: “Ho pensato di non partecipare ai Giochi, ma ora ho vinto tutto” (Di martedì 8 febbraio 2022) Natalie Geisenberger è entrata di diritto, sempre che fosse stata necessaria una nuova conferma, tra le leggende dello sport, invernale o meno. La slittinista tedesca è ora parte di quell’esclusivissimo club di chi può vantare in bacheca tre ori olimpici consecutivi nello stesso evento. “Dopo la prima run mi sono detta ‘Okay, le sensazioni sono buone’ e da allora la tensione e la paura sono scomparse”. Queste le prime dichiarazioni di Geisenberger dopo la titanica impresa realizzata quest’oggi, superando senza possibilità di replica la compagna di nazionale Anna Berreiter. La nativa di Monaco di Baviera, ripercorrendo il percorso di avvicinamento a questi Giochi, si sofferma sulla nascita del figlio e su quello che significa essere una madre ed un’atleta: “Quella di oggi non è stata la mia miglior performance, ma è ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)è entrata di diritto, sempre che fosse stata necessaria una nuova conferma, tra le leggende dello sport, invernale o meno. La slittinista tedesca è ora parte di quell’esclusivissimo club di chi può vantare in bacheca tre ori olimpici consecutivi nello stesso evento. “Dopo la prima run mi sono detta ‘Okay, le sensazioni sono buone’ e da allora la tensione e la paura sono scomparse”. Queste le prime dichiarazioni didopo la titanica impresa realizzata quest’oggi, superando senza possibilità di replica la compagna di nazionale Anna Berreiter. La nativa di Monaco di Baviera, ripercorrendo il percorso di avvicinamento a questi, si sofferma sulla nascita del figlio e su quello che significa essere una madre ed un’atleta: “Quella di oggi non è stata la mia miglior performance, ma è ...

