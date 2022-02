Siti porno vietati ai minori di 18 anni | multa del 10% del totale dei ricavi globali ai trasgressori

(Di martedì 8 febbraio 2022) Stretta nel Regno Unito sui, che nel prossimo futuro saranno obbligati legalmente a verificare la maggiore età degli utenti come forma di tutela contro la fruibilità di materiale esplicito da parte di bambini e ragazzi sotto i 18. L’iniziativa, già messa in cantiere ma poi ritirata dai governi Tory precedenti, è stata formalizzata oggi nel testo rinnovato della legge britca sulla sicurezza online, l’Online Safety Bill, presentato dal gabinetto di Boris Johnson. E prevede multe salatissime per i provider inadempienti, fino a ben il 10% della sommadei loro, secondo quanto annunciato a margine della seduta parlamentare odierna della Camera dei Comuni da Chris Philp, viceministro responsabile del dossier dell’Economia ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Un terzo dei ragazzini pratesi tra 11 e 13 anni accede a siti porno, uno su cinque ha… - NotiziediPrato : Un terzo dei ragazzini pratesi tra 11 e 13 anni accede a siti porno, uno su cinque ha ricevuto video violenti [… - romalifenews : Nel prossimo futuro i siti hot saranno obbligati legalmente a verificare la maggiore età degli utenti - leggoit : Stretta sui siti porno, scatta il divieto per i minorenni: «Si dovrà certificare l'età». Panico tra gli utenti - laregione : Regno Unito, i siti porno dovranno verificare la maggiore età -

Ultime Notizie dalla rete : Siti porno

idealista.it/news

Qualche anno fa su queste pagine abbiamo parlato del blocco aiin Uk per i minorenni , previsto da un piano stilato dal Governo del Regno Unito che aveva l'obiettivo di proteggere i minori dai contenuti pornografici presenti sul web . Ebbene, quando si ...Il 31% dei ragazzi pratesi fra gli 11 e i 13 anni accede aipornografici, il 22% ammette di aver ricevuto e visto contenuti estremamente violenti (abusi, torture e sevizie su adulti, bambini o animali) tramite la messaggistica istantanea in generale. Il ...Stando a quanto riportato dai dati ufficiali della celebre piattaforma di porno gratuito online durante l’ultima ... durante la serata si scopre che tra le 20 e le 22 il traffico sul sito di Pornhub ...Qualche anno fa su queste pagine abbiamo parlato del blocco ai siti porno in Uk per i minorenni, previsto da un piano stilato dal Governo del Regno Unito che aveva l'obiettivo di proteggere i ...