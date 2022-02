Scuola | Bianchi difende Maturità ma rifletterà su posizioni studenti

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un incontro "positivo e costruttivo" quello di oggi pomeriggio tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio, e le Consulte provinciali degli, nel quale - come si apprende dagli-...

Il CSPI suggerisce al ministro Patrizioanche di ripristinare il maxicolloquio solo orale ... tra le scuole e tra le classi della stessaa causa del diverso livello di acquisizione degli ...Un incontro "positivo e costruttivo" quello di oggi pomeriggio tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio, e le Consulte provinciali degli studenti, nel quale - come si apprende dagli studenti - il ministro ha "illustrato, spiegato e difeso la propria posizione" sul nuovo esame di maturità, ...Il ministro Bianchi: "La scuola fornisce gli strumenti per navigare nel nostro tempo". La garante Garlatti: "Il digitale è un'opportunità per realizzare i diritti di bambini e ragazzi" ...Roma, 8 feb. (askanews) - Un incontro "positivo e costruttivo" quello di oggi pomeriggio tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, e le Consulte provinciali degli studenti, nel quale ...