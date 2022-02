Sci alpino, polemica Marsaglia-Casse: cosa è successo? Il ds Rinaldi e la richiesta di fingersi malato (smentita) (Di martedì 8 febbraio 2022) È esplosa una polveriera in casa Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Matteo Marsaglia ha dichiarato di aver subito pressioni da parte del direttore sportivo Massimo Rinaldi affinché fingesse un infortunio e lasciasse il posto in superG a Mattia Casse. Lo sciatore si era sfogato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e poi ha ribadito ulteriormente il suo racconto alla Rai, al termine della gara odierna sulla pista di Yanqing. Una vera e propria polemica che sta infiammando la Nazionale di sci alpino ai Giochi, anche perché dopo le due prove veloci si è rimasti a secco di medaglie e i risultati non sono stati confortanti. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo nel dettaglio la vicenda. L’Italia ha a disposizione soltanto sette posti nello sci alpino maschile per le ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) È esplosa una polveriera in casa Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Matteoha dichiarato di aver subito pressioni da parte del direttore sportivo Massimoaffinché fingesse un infortunio e lasciasse il posto in superG a Mattia. Lo sciatore si era sfogato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e poi ha ribadito ulteriormente il suo racconto alla Rai, al termine della gara odierna sulla pista di Yanqing. Una vera e propriache sta infiammando la Nazionale di sciai Giochi, anche perché dopo le due prove veloci si è rimasti a secco di medaglie e i risultati non sono stati confortanti. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo nel dettaglio la vicenda. L’Italia ha a disposizione soltanto sette posti nello scimaschile per le ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro… - RaiSport : #Pechino2022, tutti gli appuntamenti da non perdere. Alle 4 lo sci alpino con il Super G maschile. Quale gara aspet… - TelliniMassim : Il 10 febbraio alle 14:00 torna Protezione e Sport in Area X. Massimo Caputi incontra Laura Pirovano, campionessa d… - D_Tirinnanzi : Che gran peccato per la velocità maschile dello sci alpino: la stagione in CdM non invitava all'ottimismo, i risult… -