Roma, Metro B guasta: pendolari rimandati indietro e traffico paralizzato. Aperte le ZTL (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora un guasto sulla Linea B della Metro a Roma. Questa mattina sono stati moltissimi i pendolari che si sono visti letteralmente rimandare indietro, senza neanche l’alternativa dei bus sostitutivi – istituiti solo poco dopo – a causa di un guasto che ha coinvolto l’intera tratta compresa tra Laurentina e Jonio. il guasto era già presente alle ore 5:30 e i pendolari sono giustamente andati in crisi. Ma il problema è andato aumentando con il passare delle ore: il guasto non si riusciva a risolvere, nonostante la presenza dei tecnici sul posto, e nel frattempo, nonostante fossero stati istituiti alcuni bus sostitutivi, nella Capitale il traffico iniziava ad andare in tilt. Roma, Metro B guasta: traffico in tilt “Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022) Ancora un guasto sulla Linea B della. Questa mattina sono stati moltissimi iche si sono visti letteralmente rimandare, senza neanche l’alternativa dei bus sostitutivi – istituiti solo poco dopo – a causa di un guasto che ha coinvolto l’intera tratta compresa tra Laurentina e Jonio. il guasto era già presente alle ore 5:30 e isono giustamente andati in crisi. Ma il problema è andato aumentando con il passare delle ore: il guasto non si riusciva a risolvere, nonostante la presenza dei tecnici sul posto, e nel frattempo, nonostante fossero stati istituiti alcuni bus sostitutivi, nella Capitale iliniziava ad andare in tilt.in tilt “Le ...

MassimoCaputi : Dopo tanti errori e scelte sbagliate negli ultimi 20m la #Roma manca la vittoria che pure avrebbe trovato con… - InfoAtac : #info #atac - Metro B1: circolazione riattivata - servizio in corso di normalizzazione #roma - CorriereCitta : Roma, Metro B guasta: pendolari rimandati indietro e traffico paralizzato. Aperte le ZTL - rotaruchristina : RT @InfoAtac: #info #atac -Metro B1 circolazione interrotta causa guasto tecnico. In attivazione servizio sostitutivo bus, seguono aggiorna… - _Pimple_ : Il bello di Roma è che puoi sempre dare la colpa alla metro per i tuoi ritardi -