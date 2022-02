Putin: "Se Kiev entra nella Nato sarà guerra". Biden: "Un passo falso e..." (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron vola a Mosca per tentare un dialogo con il presidente russo Vladimir Putin, mentre il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz a Washington cerca un'intesa con il presidente americano Joe Biden: la minaccia di una guerra imminente in Ucraina fa "tremare" gli equilibri geopolitici. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron vola a Mosca per tentare un dialogo con il presidente russo Vladimir, mentre il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz a Washington cerca un'intesa con il presidente americano Joe: la minaccia di unaimminente in Ucraina fa "tremare" gli equilibri geopolitici. Segui su affaritaliani.it

