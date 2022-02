Perché frutta e verdura costano sempre di più? L’aumento dei prezzi è alle stelle: di quanto sono i rincari (Di martedì 8 febbraio 2022) Da Confagricoltura Piemonte arriva l’allarme per L’aumento dei prezzi di frutta e verdura registrati negli ultimi giorni. I prodotti ortofrutticoli invernali, di norma più costosi, sono infatti caratterizzati da aumenti che in alcuni casi superano il 30%. Ecco quali sono le principali cause e cosa sta succedendo nel mercato. Caro frutta e verdura, di quanto sono aumentati i prezzi nell’ultimo anno Secondo l’analisi di Confagricoltura Piemonte, i consumatori prediligono la verdura fresca, che in inverno cresce nelle serre e dunque è di norma più costosa. Proprio qui risiederebbe la causa degli ulteriori aumenti che caratterizzano il 2022, tra il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Da Confagricoltura Piemonte arriva l’allarme perdeidiregistrati negli ultimi giorni. I prodotti ortofrutticoli invernali, di normacostosi,infatti caratterizzati da aumenti che in alcuni casi superano il 30%. Ecco qualile principali cause e cosa sta succedendo nel mercato. Caro, diaumentati inell’ultimo anno Secondo l’analisi di Confagricoltura Piemonte, i consumatori prediligono lafresca, che in inverno cresce nelle serre e dunque è di normacostosa. Proprio qui risiederebbe la causa degli ulteriori aumenti che caratterizzano il 2022, tra il ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché frutta Confagricoltura: "Aumentano i prezzi all'ingrosso della verdura, ma i produttori ci rimettono" C'è una narrazione che vede ci vede sempre più attenti a consumare frutta e verdura di stagione " dichiara Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte " ma ... perché con le contrattazioni ...

