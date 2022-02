Pellegrino, è la tua occasione: 'Per battere Klaebo devo essere perfetto' (Di martedì 8 febbraio 2022) Un giorno lungo otto anni. Chicco Pellegrino lo ha costruito mattoncino dopo mattoncino, passando anche da qualche delusione, ma soprattutto da tante vittorie, da medaglie pesanti, su tutte l'oro ... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Un giorno lungo otto anni. Chiccolo ha costruito mattoncino dopo mattoncino, passando anche da qualche delusione, ma soprattutto da tante vittorie, da medaglie pesanti, su tutte l'oro ...

Advertising

Gazzetta_it : Pellegrino, è la tua occasione: “Per battere Klaebo devo essere perfetto” #Beijing2022 - AleCarpitella74 : @elenavilla3 @pellegrino_fra @colvieux Si vede che forse non ti sei mai ubriacata in vita tua. Lui è così nel suo e… - pellegrino_fra : @fgavazzoni Però Federico, tu non vuoi né mettere la maglia con i colori aggressivi (se proprio vogliamo usare ques… - gianpaoloCa : @heather_mferit Mmm farò finita che tua abbia preso margherita e San Pellegrino a € 29,00 - aur24 : RT @GuidoCordeschi: @PatriziaPelle17 Bella immagine!!!!! GRAZIE PATRIZIA...SEI BELLA DOLCE E CON UN CUORE ?D'ORO!!! HURRAH PER PATRIZIA PEL… -