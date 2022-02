Pechino 2022, super-G maschile sci alpino domani in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G maschile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. E’ subito tempo di tornare in pista, dopo l’esordio di ieri nella discesa libera vinta da Beat Feuz, per la seconda e ultima prova veloce. Appuntamento alle ore alle ore 11:00 locali (ore 4:00 italiane) al Centro Nazionale Sci alpino di Yanqing con tre azzurriin gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. SEGUI LA diretta TESTUALE IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv del-Gdi sciai Giochi Olimpici invernali di. E’ subito tempo di tornare in pista, dopo l’esordio di ieri nella discesa libera vinta da Beat Feuz, per la seconda e ultima prova veloce. Appuntamento alle ore alle ore 11:00 locali (ore 4:00 italiane) al Centro Nazionale Scidi Yanqing con tre azzurriin gara: Dominik Paris, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia. SEGUI LATESTUALE IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - sportface2016 : #Beijing2022 #FigureSkating Programma corto maschile oggi in tv: orario e diretta streaming - sportface2016 : #Beijing2022 #AlpineSkiing Super-G maschile oggi in tv: orario e diretta streaming -