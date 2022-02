Pechino 2022, slalom femminile sci alpino domani in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Si torna in pista con la seconda prova tecnica dopo il gigante di ieri. Saranno tre le azzurre al cancelletto di partenza: Federica Brignone, Lara Della Mea e Anita Gulli. Appuntamento alle ore 3.15 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 6.45. IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellodi scialle Olimpiadi invernali di. Si torna in pista con la seconda prova tecnica dopo il gigante di ieri. Saranno tre le azzurre al cancelletto di partenza: Federica Brignone, Lara Della Mea e Anita Gulli. Appuntamento alle ore 3.15 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 6.45. IL REGOLAMENTO IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #Pechino2022 L'azzurro sulla pista 'Rock' di Yanqing ha sciato bene nella parte alta ma successivamente, quando il tra… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pechino 2022, Sofia Goggia prova la pista per la discesa: 'Non so se ce la faccio' -