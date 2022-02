Pechino 2022, Marsaglia: “Mi hanno chiesto di stare male, per far posto a Casse” (Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino – Che succede in seno alla Nazionale di sci alpino maschile? Sembra esserci una polemica interna tra Matteo Marsaglia e la Federazione Italiana Sport Invernali. L’azzurro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha denunciato il fatto di aver ricevuto la richiesta di rinunciare al SuperG di questa notte, per lasciare spazio a Mattia Casse. Lo sciatore ha dichiarato: “Mi hanno chiesto di non gareggiare perché vorrebbero far correre Casse. Io ho spiegato che non possono farlo. Dovrei dire che sto male, dichiarare il falso? Non si scherza con queste cose. E dovrei fare questo per cosa? Per riparare gli errori di chi ci ha portato ad avere solo sette posti ai Giochi per l’Olimpiade? Gente che cerca di salvarsi sulla pelle degli atleti? Per ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022)– Che succede in seno alla Nazionale di sci alpino maschile? Sembra esserci una polemica interna tra Matteoe la Federazione Italiana Sport Invernali. L’azzurro ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha denunciato il fatto di aver ricevuto la richiesta di rinunciare al SuperG di questa notte, per lasciare spazio a Mattia. Lo sciatore ha dichiarato: “Midi non gareggiare perché vorrebbero far correre. Io ho spiegato che non possono farlo. Dovrei dire che sto, dichiarare il falso? Non si scherza con queste cose. E dovrei fare questo per cosa? Per riparare gli errori di chi ci ha portato ad avere solo sette posti ai Giochi per l’Olimpiade? Gente che cerca di salvarsi sulla pelle degli atleti? Per ...

