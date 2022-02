Pechino 2022, individuale maschile biathlon oggi in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dell’individuale maschile di biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Terza gara in programma per il biathlon dopo la staffetta mista e l’individuale femminile. Per gli uomini è tempo di tornare in pista al National biathlon Centre di Zhangjiakou a partire dalle ore 9.30 italiane (ore 16.30 locali). SEGUI IL LIVE IL REGOLAMENTO LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dell’dialle Olimpiadi invernali di. Terza gara in programma per ildopo la staffetta mista e l’femminile. Per gli uomini è tempo di tornare in pista al NationalCentre di Zhangjiakou a partire dalle ore 9.30 italiane (ore 16.30 locali). SEGUI IL LIVE IL REGOLAMENTO LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Pechino 2022 in DIRETTA: Roland Fischnaller sogna una medaglia azzurri outsider - #Snowboard… - infoitsport : LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: duello Kilde-Odermatt per l'oro, Paris e Innerhofer per la sorpresa -