Pechino 2022 | Ghedina | ' bravo Mayer | nelle discipline veloci dominano i veterani'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb.(Adnkronos) - "Complimenti alla prestazione di Mathias: ha meritato di conquistare la medaglia d'oro, dimostrando allo stesso tempo grande determinazione ed esperienza nella. Di notevole impatto è stato anche il successo del 41enne Johan Clarey che, in discesa libera, ha ottenuto l'argento. Considerando questi ultimi risultati sono iad andare più, hanno più feeling con il tracciato riuscendo a superare la prova con maggior sicurezza". Lo dice all'Adnkronos Kristian, ex campione di discesa libera e super G e vincitore di tre medaglie a commento della prestazione record, oggi, dell'austriaco Matthiasal terzo oro consecutivo in tre edizioni delle Olimpiadi. "ha tutte le carte in ...

Advertising

Eurosport_IT : Con l'oro nei 500m, Arianna Fontana sale a quota 10 medaglie Olimpiche come Stefania Belmondo! 1?0???????… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - mariannaaprile : RT @Radio1Rai: #Beijing2022, le notizie balenghe di Evelina #Christillin a #Forrest: dall'epopea del curling ai misteri del bob a 1. Con @m… - TgrRaiAltoAdige : Il pattinatore Daniel Grassl a ridosso della Top 10 dopo il programma corto. @TgrRai @RaiNews @RaiSport #ioseguoTgr -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Mayer oro nel superG a. Flop azzurro tra le polemiche Federica Brignone argento in ...Fillon Maillet che, pur con due errori (secondo e terzo poligono), ha trovato uno zero importante nell'ultima serie in piedi e soprattutto è andato fortissimo nelle frazioni di fondo, non patendo ...Roma, 8 feb."Complimenti alla prestazione di Mathias Mayer: ha meritato di conquistare la medaglia d'oro, dimostrando allo stesso tempo grande determinazione ed esperienza nella discipline veloci. Di ...Roma, 8 feb. "Non intendiamo commentare le critiche di Arianna Fontana, nel senso che siamo felicissimi del risultato che ha fatto e della medaglia splendida che ha vinto, lei è una campionessa ...