Pechino 2022 | biathlon | Fillon Maillet vince l’individuale | Windisch quattordicesimo

Quentin Fillon Maillet ha vinto l'oro olimpico nell'individuale di biathlon, prima gara maschile di questi Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Grande prestazione del francese che si piazza davanti al bielorusso Anton Smolski di quattordici secondi e di trentuno rispetto al grande favorito di giornata, il norvegese Johannes Boe. Buona prestazione di Dominik Windisch che, dopo l'esclusione dalla staffetta mista, risponde alla grande e trova un buon diciotto su venti al poligono che gli vale la quattordicesima posizione. Attardati gli altri italiani: Lukas Hofer, due errori al poligono, è ventiseiesimo mentre Didier Bionaz con tre errori è quarantottesimo, infine Thomas Bormolini ne manca ben cinque di errori e finisce sessantatreesimo.

