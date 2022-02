Osimhen: «I giocatori africani non sono solo storie tristi. Sono stato povero, ma sono andato avanti» (Di martedì 8 febbraio 2022) Su Repubblica Emanuela Audisio intervista l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen. Racconta l’infortunio subito in Inter-Napoli, lo scontro terribile con Skriniar, l’operazione al volto. «Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa. Non sono tipo da frenare la mia esuberanza, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Su Repubblica Emanuela Audisio intervista l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor. Racconta l’infortunio subito in Inter-Napoli, lo scontro terribile con Skriniar, l’operazione al volto. «Ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. E appena mitoccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa. Nontipo da frenare la mia esuberanza, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. ...

Advertising

napolista : #Osimhen: «I giocatori africani non sono solo storie tristi. Sono stato povero, ma sono andato avanti» A Repubblic… - salv_amoroso : ?? NAPOLI Victor #Osimhen racconta i suoi obiettivi a @repubblica (anteprima - intervista in uscita in mattinata):… - MCJUVE2 : @cmdotcom Racconatci come il napoli ha preso Osimhen dai su. Con 3 giocatori sconosciuti che giocano in serie C con… - Max1969Av : Petagna può coesistere con Osimhen perché sono due giocatori molto diversi e Petagna sa dare la palla con i tempi… - ContropiedeA : Nel Napoli out Lozano per una lussazione alla spalla. Ospina è tra i convocati. Osimhen in pole su Mertens. Il Vene… -