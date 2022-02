Monreale | motociclista finisce fuori strada | interviene il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 8 febbraio 2022) Intervento del, Stazione Palermo, per unavittima di un incidente nel bosco di Casaboli, in territorio di. La donna, E.C., 46 anni, di Palermo, stava facendo enduro insieme ad un gruppo di amici nella zona di Valle Cuba quando, in un tratto disterrata particolarmente dissestata, ha perso il controllo della moto ed è caduta, sbattendo il fianco sinistro su un masso e rotolando per alcuni metri, riportando un sospetto trauma toracico addominale. Uno dei due compagni è riuscito a mettersi in contatto con la centrale del NUE112 che, attraverso il 118, trattandosi di una zona particolarmente impervia, ha chiesto l’intervento del SASS. In pochi minuti due squadre della Stazione Palermo hanno raggiunto il ...