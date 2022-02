Matteo Salvini e Sanremo: in quarantena ha commentato (tanto) il Festival ma la sua preferita non ha vinto (Di martedì 8 febbraio 2022) Cosa fa Matteo Salvini in quarantena? La domanda ricorda quella di un noto spot con protagonista una nuotatrice, anzi, la Divina. In tutti e due i casi verrebbe da dire “sto bene anche senza saperlo”. Nel caso del leader della Lega è però lui stesso a renderlo noto. Positivo al covid, isolato nella sua casa di Roma, racconta tutto ma proprio tutto delle sue giornate, come un influencer: “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, come tanti di voi, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza, più tempo per parlare con voi”. Immancabile il riferimento al cibo (il panettone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Cosa fain? La domanda ricorda quella di un noto spot con protagonista una nuotatrice, anzi, la Divina. In tutti e due i casi verrebbe da dire “sto bene anche senza saperlo”. Nel caso del leader della Lega è però lui stesso a renderlo noto. Positivo al covid, isolato nella sua casa di Roma, racconta tutto ma proprio tutto delle sue giornate, come un influencer: “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, come tanti di voi, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza, più tempo per parlare con voi”. Immancabile il riferimento al cibo (il panettone ...

