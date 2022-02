Mascherine, stop all'aperto da venerdì. Dopo il 31 marzo via l'obbligo anche al chiuso (Di martedì 8 febbraio 2022) Da venerdì cade l'obbligo di indossare le Mascherine all'aperto, ma non potranno essere messe in un cassetto. Perché ovviamente restano obbligatorie nei luoghi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022) Dacade l'di indossare leall', ma non potranno essere messe in un cassetto. Perché ovviamente restano obbligatorie nei luoghi...

GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: 'Prossima fase stop mascherine al chiuso e Green pass' - bicidiario : RT @GiovaQuez: Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente previsto da n… - robertalerici : “Non dobbiamo prendere esempio dagli altri paesi”. Ma come? Non avete fatto altro che dire il contrario!… -