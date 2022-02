Marsaglia, polemica alle Olimpiadi. Cosa è successo e la posizione di Casse (Di martedì 8 febbraio 2022) La velocità azzurra nello sci alpino si chiude con un'altra delusione nel supergigante con i tre italiani lontani dal podio dopo la mancata medaglia in discesa libera. Ma oltre ai risultati negativi è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) La velocità azzurra nello sci alpino si chiude con un'altra delusione nel supergigante con i tre italiani lontani dal podio dopo la mancata medaglia in discesa libera. Ma oltre ai risultati negativi è ...

Advertising

infoitsport : Sci alpino, polemica Marsaglia-Casse: cosa è successo? Il ds Rinaldi e la richiesta di fingersi malato (smentita) - zazoomblog : Sci alpino polemica Marsaglia-Casse: cosa è successo? Il ds Rinaldi e la richiesta di fingersi malato (smentita) -… - D_Tirinnanzi : Che gran peccato per la velocità maschile dello sci alpino: la stagione in CdM non invitava all'ottimismo, i risult… - _A_z_o_t_h_ : RT @pisto_gol: Polemica a casa Azzurri. Marsaglia: 'La Federazione ha fatto una cosa vergognosa' - HuffPost Italia - pisto_gol : Polemica a casa Azzurri. Marsaglia: 'La Federazione ha fatto una cosa vergognosa' - HuffPost Italia -