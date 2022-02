Marocco, Ziyech rinuncia a giocare in Nazionale: “Sono deluso dalle scelte del Ct” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il giocatore del Marocco e del Chelsea, Hakim Ziyech ha annunciato la sua rinuncia a giocare per la Nazionale marocchina. Non convocato per la Coppa d’Africa, il ct Vahid Halilhodzic aveva motivato la scelta usando parole forti, definendo il giocatore indisciplinato e potenzialmente pericoloso per gli equilibri del gruppo. Adesso, dopo più di un mese, arriva la risposta di Ziyech con una decisione forte: “Non tornerò in Nazionale. Questa è la mia decisione finale. Tutto mi è chiaro, mi concentrerò sul mio club. Certamente Sono deluso, chi non lo sarebbe? Ma alla fine è il ct quello che prende le decisioni. Devo rispettarle. Ma è chiaro per me che non tornerò più in Nazionale. Mi dispiace per i tifosi”. ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il giocatore dele del Chelsea, Hakimha annunciato la suaper lamarocchina. Non convocato per la Coppa d’Africa, il ct Vahid Halilhodzic aveva motivato la scelta usando parole forti, definendo il giocatore indisciplinato e potenzialmente pericoloso per gli equilibri del gruppo. Adesso, dopo più di un mese, arriva la risposta dicon una decisione forte: “Non tornerò in. Questa è la mia decisione finale. Tutto mi è chiaro, mi concentrerò sul mio club. Certamente, chi non lo sarebbe? Ma alla fine è il ct quello che prende le decisioni. Devo rispettarle. Ma è chiaro per me che non tornerò più in. Mi dispiace per i tifosi”. ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Marocco, Ziyech rinuncia a giocare in nazionale, 'deluso da scelte ct' - - sportface2016 : #Marocco, #Ziyech rinuncia a giocare in Nazionale: “Sono deluso dalle scelte del Ct” - HofficialNews : ????| #Marocco, Hakim #Ziyech lascia la Nazionale:“Deluso dalle scelte dell’allenatore. Mi concentrerò sul club.”… - zazoomblog : Ziyech ai ferri corti con il Marocco: «Non andrò più in Nazionale» - #Ziyech #ferri #corti #Marocco: #andrò - CalcioNews24 : #Ziyech ai ferri corti con il #Marocco: «Non andrò più in Nazionale» -