Luca Percassi, nuovo vicepresidente della Lega di A: “Qui c’è un clima collaborativo” (Di martedì 8 febbraio 2022) “E’ stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grande unità di intenti”. Così il vicepresidente della Lega di Serie A e amministratore deLegato dell’Atalanta, Luca Percassi, al termine della prima assemblea per eleggere il nuovo presidente della massima serie del calcio italiano. “Il clima – prosegue – è stato molto costruttivo e collaborativo. Sono fiducioso che da qui in avanti si possa dialogare in modo semplice per rendere la Lega il motore del calcio”. Percassi ha sottolineato più volte “il clima di dialogo e confronto. Lavoriamo per proseguire il percorso di crescita della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) “E’ stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grande unità di intenti”. Così ildi Serie A e amministratore deto dell’Atalanta,, al termineprima assemblea per eleggere ilpresidentemassima serie del calcio italiano. “Il– prosegue – è stato molto costruttivo e. Sono fiducioso che da qui in avanti si possa dialogare in modo semplice per rendere lail motore del calcio”.ha sottolineato più volte “ildi dialogo e confronto. Lavoriamo per proseguire il percorso di crescita...

Advertising

LALAZIOMIA : Serie A, Percassi: “Il messaggio più importante è il clima di dialogo e di confronto” - fainformazione : Sarà Luca Percassi a guidare temporaneamente la Lega Serie A L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi in presenza… - fainfosport : Sarà Luca Percassi a guidare temporaneamente la Lega Serie A L’Assemblea della Lega Serie A, svoltasi in presenza… - Atalantinicom : #Atalanta - Luca Percassi: 'Clima collaborativo, la mia elezione necessaria per garantire ...… - HofficialNews : Le parole del vicepresidente della Lega #SerieA, Luca #Percassi: 'Ho trovato un clima costruttivo e collaborativo… -