LIVE Italia-Norvegia 6-2 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | altra rubata da 3 punti!

(Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Lasi gioca il power play, dunque piazza lateralmente le guardie che solitamente si trovano al centro. 13.506-2 dopo il quarto end, siamo a metà partita. Amici di OA Sport, dobbiamo rimanere calmi e concentrati. Fino alla fine. 13.49 SBAGLIA TUTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! SBAGLIA TUTTOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! L’RUBA LA MANO CON 313.48 Eccezionale tiro di precisione di Stefania, che piazza la stone al centro della casa. Adesso ce ne sono tre rosse, ma l’ultimo tiro è della. 13.46 Bocciata di Nedregotten. Sempre due punti per l’, ma l’ultimo tiro sarà degli scandinavi. 13.45 Amos piazza nuovamente la stessa guardia a protezione dei due punti ...

12.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta di Italia-Norvegia, finalissima del curling misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Lo ammettiamo: siamo un po' emozionati ...