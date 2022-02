LIVE Biathlon, 20 km Individuale Pechino 2022 in DIRETTA: Fillon Maillet è d’oro! Smolski e J. Boe sul podio. Windisch 14mo (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.09: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento alle prossime gare di Biathlon. Buona giornata! 11.08: Nell’Individuale maschile oro per il francese Fillon Maillet, argento per il bielorusso Smolski, bronzo per il norvegese J. Boe 11.05: Seppala chiude al 23mo posto e scavalca Hofer. Questi dunque i piazzamenti degli azzurri: 14mo Windisch, 27mo Hofer, 48mo Bionaz, 63mo Bormolini 11.00: Bionaz ha chiuso al 46mo posto a 5’57” 10.55: Non ci sono altri inserimenti nelle prime posizioni. Gli italiani Windisch 14mo a 2’38”, Hofer 26mo a 3’56”, Bormolini 46mo a 7’02”, Bionaz deve ancora arrivare, è attorno alla 44ma posizione 10.48: Al quarto posto ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.09: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento alle prossime gare di. Buona giornata! 11.08: Nell’maschile oro per il francese, argento per il bielorusso, bronzo per il norvegese J. Boe 11.05: Seppala chiude al 23mo posto e scavalca Hofer. Questi dunque i piazzamenti degli azzurri:, 27mo Hofer, 48mo Bionaz, 63mo Bormolini 11.00: Bionaz ha chiuso al 46mo posto a 5’57” 10.55: Non ci sono altri inserimenti nelle prime posizioni. Gli italiania 2’38”, Hofer 26mo a 3’56”, Bormolini 46mo a 7’02”, Bionaz deve ancora arrivare, è attorno alla 44ma posizione 10.48: Al quarto posto ...

Advertising

Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE E intanto arriva ????Smolsky e va in seconda posizione, per lui nessun errore ai poligo… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE 20 km uomini Dopo la terza serie dal poligono, ???? Windisch è nono. #Pechino2022 #Olympics - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 ??LIVE Poligono 4 Tsvetkov sbaglia l’ultimo colpo, se non l’avesse fatto, sarebbe stato medag… - Nerys__ : #Biathlon #Beijing2022 LIVE 20 km uomini Terzo poligono ????Johannes Bø pulito. Era importante per il norvegese ch… - Nicola89144151 : Continua una certa noncuranza della Rai per il #Biathlon, live su Eurosport 1 -