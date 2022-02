La prima volta non si scorda mai! Italia campione olimpica di curling! Stefania Constantini e Amos Mosaner eroici, Norvegia dominata in Finale! (Di martedì 8 febbraio 2022) Amos Mosaner e Stefania Constantini resteranno in maniera imperitura nella leggenda dello sport tricolore, autori di un’impresa ai limiti del surreale e che sembrava semplicemente impensabile fino a pochi giorni fa. L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Campioni Olimpici in uno sport che prima di oggi non aveva mai portato podi a cinque cerchi al Bel Paese e che nelle precedenti apparizioni (con la squadra maschile a Torino 2006 e a PyeongChang 2018, col quartello femminile nell’edizione casalinga) non ci aveva mai regalato nemmeno una qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il nostro vessillo sventola magnificamente, arriva la seconda medaglia d’oro in questa spedizione dopo il sigillo di Arianna Fontana sui 500 ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)resteranno in maniera imperitura nella leggenda dello sport tricolore, autori di un’impresa ai limiti del surreale e che sembrava semplicemente impensabile fino a pochi giorni fa. L’ha vinto la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Campioni Olimpici in uno sport chedi oggi non aveva mai portato podi a cinque cerchi al Bel Paese e che nelle precedenti apparizioni (con la squadra maschile a Torino 2006 e a PyeongChang 2018, col quartello femminile nell’edizione casalinga) non ci aveva mai regalato nemmeno una qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il nostro vessillo sventola magnificamente, arriva la seconda medaglia d’oro in questa spedizione dopo il sigillo di Arianna Fontana sui 500 ...

LIVE Italia - Norvegia 8 - 5 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: orooooooooooooooooooooooooooo!!! SIAMO CAMPIONI OLIMPICIIIIIIIIIIIII!!!! Non avevamo mai vinto nel curling prima di oggi, MAI! E' arrivato l'oro olimpico! E' troppo bello! ITALIA - NORVEGIA 8 - 5! La prima volta non si scorda mai!

LIVE Italia-Norvegia 8-5 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: orooooooooooooooooooooooooooo!!! E' arrivato l'oro olimpico! E' troppo bello! ITALIA-NORVEGIA 8-5! La prima volta non si scorda mai! 14.34 Agli azzurri sono rimasti solo 2 minuti per effettuare tutti i tiri a disposizione, c'è anche ...

