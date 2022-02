Joseph Ratzinger scrive una lettera sugli abusi sessuali su minori nella diocesi di Monaco: “Profonda vergogna” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa emerito Benedetto XVI ha reso pubblica un lettera in merito al caso di abusi che ha sconvolto le diocesi di Monaco e Frisinga, sono stati più di 500 i casi individuati dal 1945 al 2019. Uno scandalo che ha coinvolto anche il nome di Joseph Ratzinger che tra il 1977 e il 1982 è stato arcivescovo di Monaco, il Papa emerito è stato accusato di essere stato a conoscenza della vicenda e di averne taciuto in merito a 4 casi. nella lettera Benedetto XVI affronta il doloroso tema degli abusi, accennando anche al tema della sua morte imminente. La lettera di Benedetto XVI sugli abusi a Monaco nella lunga ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Papa emerito Benedetto XVI ha reso pubblica unin merito al caso diche ha sconvolto ledie Frisinga, sono stati più di 500 i casi individuati dal 1945 al 2019. Uno scandalo che ha coinvolto anche il nome diche tra il 1977 e il 1982 è stato arcivescovo di, il Papa emerito è stato accusato di essere stato a conoscenza della vicenda e di averne taciuto in merito a 4 casi.Benedetto XVI affronta il doloroso tema degli, accennando anche al tema della sua morte imminente. Ladi Benedetto XVIlunga ...

