Italia e la laurea che riscatta le donne operaie licenziate da Whirlpool (Di martedì 8 febbraio 2022) Italia Orofino si è laureata. A quasi 50 anni, mamma di due adolescenti e, soprattutto, esempio di Resistenza, quella del ventunesimo secolo, fatta di battaglie spesso senza voce o inascoltate. Italia è una lavoratrice ex Whirlpool di Napoli. Conosco Italia dal 31 maggio del 2019, giorno che segna l’inizio di una delle vertenze più complicate degli ultimi anni nel nostro Paese. Quel che è emerso con forza durante tutti questi mesi di lotte è stata la forza delle donne operaie di Whirlpool Napoli, un piccolo esercito di guerriere che hanno mantenuto il passo della vertenza con vigore, audacia, orgoglio e coerenza tutte femminili. Le donne di Whirlpool, quelle che dietro gli striscioni hanno guardato dritto nelle ... Leggi su fmag (Di martedì 8 febbraio 2022)Orofino si èta. A quasi 50 anni, mamma di due adolescenti e, soprattutto, esempio di Resistenza, quella del ventunesimo secolo, fatta di battaglie spesso senza voce o inascoltate.è una lavoratrice exdi Napoli. Conoscodal 31 maggio del 2019, giorno che segna l’inizio di una delle vertenze più complicate degli ultimi anni nel nostro Paese. Quel che è emerso con forza durante tutti questi mesi di lotte è stata la forza dellediNapoli, un piccolo esercito di guerriere che hanno mantenuto il passo della vertenza con vigore, audacia, orgoglio e coerenza tutte femminili. Ledi, quelle che dietro gli striscioni hanno guardato dritto nelle ...

