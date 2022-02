Imperatore | esce l’album “Voci dentro”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Si chiama “di Pasquale, cantautore e attore napoletano. Chi è? Pasqualeè un cantautore, attore e architetto napoletano. Comincia nel 2013, con il gruppo musicale teatrale circense “Banda Mediterrona”. Si esibisce allo Spazio Eco di Casalecchio di Reno e, nel 2014, all’inaugurazione del locale BIO.it a Milano insieme a Syusy Blady. Nel 2016 realizza il recital “Eduardo in Musica”, con brani composti sulle poesie di Eduardo de Filippo. Nel 2019 si occupa della regia, della colonna sonora e della sceneggiatura del musical “Zuoccole, Tammorre e Femmene”, viaggio nella vita di Antonio De Curtis. Nello stesso anno compone le musiche per “Il Morso di Luna Nuova” di Erri De Luca, con la regia di Elena Voli. Nel 2020, insieme ad Elena ...

Sempre martedì 15 febbraio, Pasquale Imperatore presenterà live l'album "Voci Dentro" presso il BRAVO CAFFÈ di Bologna (via Mascarella, 1, ore 21.45 – INGRESSO LIBERO). È possibile prenotare ..."Voci Dentro", pubblicato da SanLuca Sound e distribuito da Believe Digital, contiene 7 brani scritti e composti da Pasquale Imperatore ...