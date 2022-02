Il rischio delle truffe di San Valentino sulle app d'incontri (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - L'esca di San Valentino è sulle app d'incontri. Non è una novità che i cybercriminali sfruttino alcune ricorrenze: sono occasioni durante le quali gli utenti tendono ad abbassare la guardia e accettare comunicazioni che, in altri periodi dell'anno, desterebbero maggiori sospetti. La festa degli innamorati non fa eccezione: verso San Valentino i ricercatori di Kaspersky hanno notato un aumento delle attività di scamming (cioè truffe) sulle app di appuntamenti. Le app come OkCupid o Tinder sono bersagli appetibili per due motivi: sono sempre più diffuse e, per loro natura, portano gli utenti a condividere informazioni sensibili, legate alla loro vita privata. Aumenta quindi, spiega Kaspersky, "il rischio di cadere vittima di trappole digitali come ... Leggi su agi (Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - L'esca di Sanapp d'. Non è una novità che i cybercriminali sfruttino alcune ricorrenze: sono occasioni durante le quali gli utenti tendono ad abbassare la guardia e accettare comunicazioni che, in altri periodi dell'anno, desterebbero maggiori sospetti. La festa degli innamorati non fa eccezione: verso Sani ricercatori di Kaspersky hanno notato un aumentoattività di scamming (cioèapp di appuntamenti. Le app come OkCupid o Tinder sono bersagli appetibili per due motivi: sono sempre più diffuse e, per loro natura, portano gli utenti a condividere informazioni sensibili, legate alla loro vita privata. Aumenta quindi, spiega Kaspersky, "ildi cadere vittima di trappole digitali come ...

Advertising

matteosalvinimi : Ha ragione il ministro Cingolani! Per non mettere a rischio posti di lavoro, ripresa economica, attuazione del PNRR… - berlusconi : Abbiamo chiesto e chiediamo con forza al governo di contenere, di abbattere i rialzi delle bollette trovando rapida… - Mov5Stelle : Abbiamo scongiurato il rischio che l’azione di governo e la sua continuità fossero minate dalle elezioni del Quirin… - sulsitodisimone : Il rischio delle truffe di San Valentino sulle app d'incontri - Mipaaf_ : RT @Psrn_: ?? Venerdì 11 febbraio si terrà la XIV edizione del Convegno Nazionale Gestione del Rischio in Agricoltura. Sarà l’occasione per… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio delle Snowpiercer 3x03 Recensione: la battaglia delle due locomotive Il fatto che tutto sembri al momento aver trovato un equilibrio, insomma, lascia intendere senza alcun filtro che il conflitto è dietro l'angolo e che il rischio di fallire è altissimo, soprattutto ...

Bonus idrico 2022, che fine ha fatto la piattaforma? Bonus idrico 2022: c'è il rischio di un click day? In attesa di conoscere gli sviluppi e la data ...ha diffuso ulteriori aggiornamenti e riporta ancora il mese di gennaio come data di partenza delle ...

Il rischio delle truffe di San Valentino sulle app d'incontri AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il rischio delle truffe di San Valentino sulle app d'incontri La festa degli innamorati non fa eccezione: verso San Valentino i ricercatori di Kaspersky hanno notato un aumento delle attività di scamming (cioè ... Aumenta quindi, spiega Kaspersky, "il rischio di ...

Dormi col telefono in carica vicino al letto? Rischio obesità e diabete Rischio obesità e diabete 07 FEB Iliad Fibra ... il numero di contagi da Covid-19 fa saltare nuovamente il CP+ 06 FEB Cala ancora il mercato delle fotocamere: le mirrorless tengono, grazie alle full ...

Il fatto che tutto sembri al momento aver trovato un equilibrio, insomma, lascia intendere senza alcun filtro che il conflitto è dietro l'angolo e che ildi fallire è altissimo, soprattutto ...Bonus idrico 2022: c'è ildi un click day? In attesa di conoscere gli sviluppi e la data ...ha diffuso ulteriori aggiornamenti e riporta ancora il mese di gennaio come data di partenza...La festa degli innamorati non fa eccezione: verso San Valentino i ricercatori di Kaspersky hanno notato un aumento delle attività di scamming (cioè ... Aumenta quindi, spiega Kaspersky, "il rischio di ...Rischio obesità e diabete 07 FEB Iliad Fibra ... il numero di contagi da Covid-19 fa saltare nuovamente il CP+ 06 FEB Cala ancora il mercato delle fotocamere: le mirrorless tengono, grazie alle full ...