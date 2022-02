Ibrahimovic «un leone in gabbia»: salta anche la partita con la Lazio (Di martedì 8 febbraio 2022) . Lo svedese ancora indisponibile Zlatan Ibrahimovic ancora aut, anche con la Lazio in Coppa Italia. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sullo svedese alla vigilia del match: «È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la squadra. Sta facendo di tutto per recuperare. Non sarà disponibile domani, vedremo per le prossime.»» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) . Lo svedese ancora indisponibile Zlatanancora aut,con lain Coppa Italia. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sullo svedese alla vigilia del match: «È unin, la sua ambizione è di aiutare la squadra. Sta facendo di tutto per recuperare. Non sarà disponibile domani, vedremo per le prossime.»» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Tomori domani? Sta meglio, credo sia disponibile per la Lazio, vediamo se dall’inizio oppure a gara in co… - PunditItalian : RT @AntoVitiello: #Pioli: “#Tomori domani? Sta meglio, credo sia disponibile per la Lazio, vediamo se dall’inizio oppure a gara in corsa. #… - glooit : Pioli, Ibrahimovic è un leone in gabbia leggi su Gloo - Luxgraph : Pioli senza Ibrahimovic: “È un leone in gabbia, sta lavorando per tornare” - zazoomblog : Pioli: Contro la Lazio il Milan migliore. Ibrahimovic? È un leone in gabbia - #Pioli: #Contro #Lazio #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic leone Pioli, Ibrahimovic è un leone in gabbia "Zlatan è un leone in gabbia. La sua ambizione è aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare ... Out Ibrahimovic, Pioli sa di poter contare su un ottimo Giorud che "sta dimostrando ...

Pioli senza Ibrahimovic: "È un leone in gabbia, sta lavorando per tornare" MILANO - Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, Stefano Pioli ha confermato la momentanea assenza di Ibrahimovic , ancora in fase di recupero: " E' un leone in gabbia, la sua motivazione e ambizione è aiutare la squadra in campo, sta facendo di tutto per recuperare. Sicuramente non sarà della partita ...

Pioli, Ibrahimovic è un leone in gabbia - Calcio Agenzia ANSA Ibrahimovic «un leone in gabbia»: salta anche la partita con la Lazio Zlatan Ibrahimovic ancora aut, anche con la Lazio in Coppa Italia. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sullo svedese alla vigilia del match: «È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la ...

Pioli, Ibrahimovic è un leone in gabbia (ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Zlatan è un leone in gabbia ... quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Out Ibrahimovic, Pioli sa di poter contare su un ottimo Giorud che ...

"Zlatan è unin gabbia. La sua ambizione è aiutare la squadra in campo. Sta facendo di tutto per recuperare ... Out, Pioli sa di poter contare su un ottimo Giorud che "sta dimostrando ...MILANO - Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, Stefano Pioli ha confermato la momentanea assenza di, ancora in fase di recupero: " E' unin gabbia, la sua motivazione e ambizione è aiutare la squadra in campo, sta facendo di tutto per recuperare. Sicuramente non sarà della partita ...Zlatan Ibrahimovic ancora aut, anche con la Lazio in Coppa Italia. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli sullo svedese alla vigilia del match: «È un leone in gabbia, la sua ambizione è di aiutare la ...(ANSA) - MILANO, 08 FEB - "Zlatan è un leone in gabbia ... quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Out Ibrahimovic, Pioli sa di poter contare su un ottimo Giorud che ...