«I primi passi sono stati un sogno» | parla Michel Roccati | tornato a camminare dopo quattro anni grazie agli elettrodi

Leggi su open.online

(Di martedì 8 febbraio 2022) La soddisfazione più bella? «A Losannal’intervento siamo andati al pub a festeggiare.due ore in piedi erano tutti stanchi. Tutti tranne me». E’ felice, 30: a dicembre,di paralisi, èa muovere le gambea un elettrodo fissato al midollo spinale. «Iun», racconta.era rimasto paralizzato dalla vita in giù a causa di un incidente. «Ci credevo. Sapevo che ci sarei riuscito. Ma quando ho mosso le gambe per la prima volta è stato pazzesco: neanche riuscivo are dall’emozione.rimasto lì, muto, a ...