Eriksen: 'Il mio cuore ha reagito bene, dimostrerò che sono ancora un calciatore'

Christian Eriksen da pochi giorni è tornato ad essere a tutti gli effetti un calciatore. Dopo la firma con il Brentford e l'annuncio...

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen mio Eriksen: "Voglio dimostrare di poter essere ancora un calciatore" ... ho dovuto essere paziente, ma mi sono fidato del mio allenatore e del mio medico, e ho seguito il piano che hanno fatto". Lo striscione del traguardo per Eriksen è molto vicino e tutto il mondo, ...

Brentford, Eriksen si presenta: 'Voglio dimostrare chi sono' Ho seguito il piano che avevano preparato per me e ciò mi ha fatto sentire a mio agio e rilassato, pensando sempre di tornare presto alla normalità ", ha concluso Eriksen.

