Disney+ vuole Brie Larson e Jeremy Renner per due nuovi progetti

A volte ritornano. Jeremy Renner e Brie Larson hanno lasciato un segno importante nella cinematografia Marvel. Mentre il primo ha interpretato Occhio di Falco nei film degli Avengers per poi avere una serie TV tutta sua, Brie Larson ha interpretato Captain Marvel, il cui secondo film è uno dei più attesi al cinema.

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ vuole Disney+ vuole Brie Larson e Jeremy Renner per due nuovi progetti In attesa di scoprire cosa succederà nel film sequel di Captain Marvel , Deadline ha svelato che l'attrice è stata coinvolta in una nuova serie TV in arrivo su Disney+. Si intitola Growing Up ed è un ...

National Treasure: Catherine Zeta - Jones nel Cast della Serie TV Billie è abituata a ottenere ciò che vuole e desidera il tesoro panamericano. Ma non solo per i ... Lo show sarà disponibile su Disney+ .

