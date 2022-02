Destra a pezzi, dopo la Liguria implode la Basilicata. La Lega chiede una verifica politica e fa dimettere due assessori. Il partito della Meloni parla di isterismi del Carroccio (Di martedì 8 febbraio 2022) L’implosione del centroDestra dilaga dal piano nazionale (leggi l’articolo) a quello territoriale. E così dopo il caso Liguria volano gli stracci anche in Basilicata. A buttare all’aria i pezzi del puzzle ancora una volta è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio, partito di maggioranza relativa, chiede formalmente un pit stop, una verifica politica, al presidente della Regione Vito Bardi. E per rendere la richiesta più credibile comunica le dimissioni di due assessori: il vice presidente Francesco Fanelli (agricoltura) e Donatella Merra (opere pubbliche e trasporti). “Chiediamo l’azzeramento della giunta regionale e il rinnovo dell’ufficio di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) L’implosione del centrodilaga dal piano nazionale (leggi l’articolo) a quello territoriale. E cosìil casovolano gli stracci anche in. A buttare all’aria idel puzzle ancora una volta è ladi Matteo Salvini. Ildi maggioranza relativa,formalmente un pit stop, una, al presidenteRegione Vito Bardi. E per rendere la richiesta più credibile comunica le dimissioni di due: il vice presidente Francesco Fanelli (agricoltura) e Donatella Merra (opere pubbliche e trasporti). “Chiediamo l’azzeramentogiunta regionale e il rinnovo dell’ufficio di ...

