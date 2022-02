Derby Inter-Milan, Impallomeni: “Pioli ha azzeccato i cambi, Inzaghi no” (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato delle scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi nel corso del Derby Inter-Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) L'ex calciatore Stefanoha parlato delle scelte di Stefanoe Simonenel corso del

Advertising

Gazzetta_it : Scintille tra Lautaro e Theo a fine derby: c'è stato anche uno sputo dell'interista? #intermilan - Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - AntoVitiello : #Maignan gioca il suo primo #derby di Milano e lo vince da leader, cancellando definitivamente il ricordo di chi lo… - LorenzoPuliga : RT @tvdellosport: ??INTER, STANGATA PER IL POST DERBY Un turno di squalifica per Simone #Inzaghi e due per Alessandro Bastoni: l'#Inter pa… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Derby, Giudice Sportivo stanga l’Inter: 2 giornate a Bastoni, una a Inzaghi. Multa per Lautaro -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Inter Turrini a CM: 'L'Italia del curling è commovente, altro che gli haters da smartphone. La Fontana come Dybala' Ma non è surreale che da un Paese che ha appena 400 tesserati per il curling arrivi addirittura un oro olimpico? 'Surreale è stato il modo in cui la mia Inter ha perso il derby, semmai. Qui è tutto ...

Paolillo a CM: 'Mourinho, che coraggio con la Roma. Vi dico perché Lautaro stenta, la Juve non è fuori dai giochi' Certo, se l'Inter avesse vinto il derby indubbiamente avrebbe messo un marchio importante. Adesso invece il campionato è ancora e più che mai aperto, sono certo che 4 - 5 squadre sono sullo stesso ...

Inter, UFFICIALE: arriva la stangata del Giudice Sportivo Il post derby si è rivelato incandescente per l’Inter. Oltre la sconfitta arrivano sanzioni gravi per i nerazzurri. Adesso è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo che penalizza ben due giocatori ...

Inter, Gosens: "Napoli gara complicata dopo il derby, poi penseremo al Liverpool" L'esterno dell'Inter, Robin Gosens, nella sua intervista a Kicker ... Adesso pensiamo al Napoli, altra gara complicata dopo il derby, poi ci concentreremo sul Liverpool. Abbiamo le stesse possibilità ...

Ma non è surreale che da un Paese che ha appena 400 tesserati per il curling arrivi addirittura un oro olimpico? 'Surreale è stato il modo in cui la miaha perso il, semmai. Qui è tutto ...Certo, se l'avesse vinto ilindubbiamente avrebbe messo un marchio importante. Adesso invece il campionato è ancora e più che mai aperto, sono certo che 4 - 5 squadre sono sullo stesso ...Il post derby si è rivelato incandescente per l’Inter. Oltre la sconfitta arrivano sanzioni gravi per i nerazzurri. Adesso è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo che penalizza ben due giocatori ...L'esterno dell'Inter, Robin Gosens, nella sua intervista a Kicker ... Adesso pensiamo al Napoli, altra gara complicata dopo il derby, poi ci concentreremo sul Liverpool. Abbiamo le stesse possibilità ...