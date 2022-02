De Luca controcorrente: in Campania mascherine all’aperto obbligatorie fino a marzo (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca non seguirà il governo Draghi, che vuole togliere l’obbligo di mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio. «Non andate di fretta. Terremo, in Campania, l’obbligo delle mascherine. Non è un grande sacrificio. In Campania noi saremo più prudenti che nel resto d’Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare Covid-19 rompendo il termometro ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti». «Teniamo – ha rimarcato De Luca – la mascherina qualche settimana in più in Campania, così stiamo più tranquilli. Superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale. Ma teniamoci prudenti. Almeno per il mese di febbraio continuiamo a mantenere le ... Leggi su open.online (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente della RegioneVincenzo Denon seguirà il governo Draghi, che vuole togliere l’obbligo dia partire dall’11 febbraio. «Non andate di fretta. Terremo, in, l’obbligo delle. Non è un grande sacrificio. Innoi saremo più prudenti che nel resto d’Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare Covid-19 rompendo il termometro ma non è così. Bisogna essere estremamente prudenti». «Teniamo – ha rimarcato De– la mascherina qualche settimana in più in, così stiamo più tranquilli. Superiamo almeno questo periodo di feste con San Valentino e Carnevale. Ma teniamoci prudenti. Almeno per il mese di febbraio continuiamo a mantenere le ...

