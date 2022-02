Covid, l’uso di antibiotici può provocare danni: i vaccini restano lo strumento più efficace (Di martedì 8 febbraio 2022) Un recente rapporto pubblicato su The Lancet riferisce di oltre 1,2 milioni di persone che nel mondo, solo nel 2019, sono decedute per infezioni dopo aver sviluppato antibiotico-resistenza, nella maggior parte dei casi proprio verso quei farmaci utilizzati nelle infezioni delle vie aeree inferiori e nelle polmoniti. È di questi giorni la notizia che lo Zitromax sia andato a ruba nelle farmacie italiane e che l’elevata richiesta, superiore alla consueta domanda del mercato, abbia portato la ditta Pfizer a comunicare che prima di fine febbraio il farmaco non sarà più disponibile. In quanto antibatterico, lo Zitromax (o il suo generico Azitromicina) non svolge alcuna azione antivirale, ma poiché macrolide, per le sue proprietà antinfiammatorie e la sua azione immuno-modulante, è stato prescritto per la prevenzione o a supporto della terapia nei pazienti sintomatici. Purtroppo, si è finiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Un recente rapporto pubblicato su The Lancet riferisce di oltre 1,2 milioni di persone che nel mondo, solo nel 2019, sono decedute per infezioni dopo aver sviluppato antibiotico-resistenza, nella maggior parte dei casi proprio verso quei farmaci utilizzati nelle infezioni delle vie aeree inferiori e nelle polmoniti. È di questi giorni la notizia che lo Zitromax sia andato a ruba nelle farmacie italiane e che l’elevata richiesta, superiore alla consueta domanda del mercato, abbia portato la ditta Pfizer a comunicare che prima di fine febbraio il farmaco non sarà più disponibile. In quanto antibatterico, lo Zitromax (o il suo generico Azitromicina) non svolge alcuna azione antivirale, ma poiché macrolide, per le sue proprietà antinfiammatorie e la sua azione immuno-modulante, è stato prescritto per la prevenzione o a supporto della terapia nei pazienti sintomatici. Purtroppo, si è finiti ...

