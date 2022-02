Coronavirus, i dati – 101.864 nuovi contagi in 24 ore: il tasso di positività scende al 10,2%. Altre 415 vittime (Di martedì 8 febbraio 2022) Aumentano, sono in netto aumento, come avviene solitamente all’inizio della settimana, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono infatti 101.864 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 41.247 di ieri. Un aumento che, però, non provoca un innalzamento del tasso di positività che addirittura scende dal 10,5% al 10,2%. Numeri dovuti al numero di tamponi effettuati che sono il triplo rispetto a ieri, con 999.095 test processati contro i 393.663 delle 24 ore precedenti. Aumenta sensibilmente anche il numero delle vittime che ieri erano state 326, mentre oggi toccano le 415. Notizie positive arrivano dai reparti Covid italiani. Sono 1.376 i pazienti attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Aumentano, sono in netto aumento, come avviene solitamente all’inizio della settimana, icasi diregistrati in Italia. Secondo iforniti dal ministero della Salute, sono infatti 101.864 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 41.247 di ieri. Un aumento che, però, non provoca un innalzamento deldiche addiritturadal 10,5% al 10,2%. Numeri dovuti al numero di tamponi effettuati che sono il triplo rispetto a ieri, con 999.095 test processati contro i 393.663 delle 24 ore precedenti. Aumenta sensibilmente anche il numero delleche ieri erano state 326, mentre oggi toccano le 415. Notizie positive arrivano dai reparti Covid italiani. Sono 1.376 i pazienti attualmente ricoverati in terapia ...

